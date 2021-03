Sicilia, bollettino Covid del 5 marzo: 519 nuovi casi e boom di guariti in 24 ore

Covid, il Bollettino del Ministero della Salute in Sicilia registra 519 nuovi casi di positività all’infezione su 23.161 tamponi processati, nell’arco di 24 ore. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Dodici, invece, le vittime in questa giornata, per un totale di 4.213 decessi dall’inizio della pandemia. Il fronte ricoveri è stabile per la seconda settimana di fila: 790 le ospedalizzazioni (4 in meno rispetto a ieri) e 120 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (+2). Un vero boom di pazienti guariti/dimessi in queste ore: 2.374.

Palermo 221 nuovi casi, Catania 128

Palermo conta 221 nuovi contagi da Covid, attestandosi, anche oggi come la provincia più colpita. Seguono Catania +128, Messina +28, Siracusa +24, Trapani +11, Ragusa +33, Caltanissetta +14, Agrigento +46, Enna +14.

G.G.