Sicilia, bollettino Covid 8 marzo: 515 nuovi casi. Catania +90 contagi

Sicilia, nella giornata della donna il bollettino del Ministero della Salute segnala 515 nuovi casi di positività al virus su 19.196 tamponi processati, in 24 ore. Il tasso di positività è del 2,68%.

Diciannove, invece, i decessi registrati in questa giornata. Il totale dei morti, quindi, è di 4.254 dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Ricoveri

Si mantiene pressapoco inalterato il dato dei ricoveri in ospedale: 789 i pazienti ospedalizzati e 120 le persone in rianimazione (ieri erano 123), 669, invece, in area medica. Alto il numero di guariti: 1.817 in un solo giorno.

Palermo sconvolta dal Covid, 313 casi in solo giorno

Palermo è la provincia siciliana che sta pagando il prezzo più alto in termini di contagi. Sono 313 i nuovi casi registrati in quest’ultima giornata. Seguono Catania +90, Messina +23, Siracusa +18, Trapani +21, Ragusa +11, Caltanissetta +19, Agrigento +10, Enna +10.

G.G.