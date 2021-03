Si schianta contro il muretto della Circumetnea e dà un’identità falsa

Ubriaco alla guida si schianta contro il muretto della Circumetnea e fornisce un’identità falsa ai militari. È quanto accaduto a Randazzo, intorno alle 23:30 ben oltre, quindi, l’orario del coprifuoco.

Un giovane di 24 anni si è messo alla guida sotto effetto di alcol e, inoltre, privo di patente. Il ragazzo alla guida di un’Audi Q5 ha impattato contro un muretto di cemento in via Gullotto, nei pressi della linea ferrata della circumetnea. Il muretto è perfino crollato per il violento impatto, fortunatamente, il ragazzo ne è uscito illeso.

Stato di ebbrezza e identità falsa

Gli accertamenti eseguiti hanno confermato un tasso alcolemico del conducente di gran lunga superiore al tasso limite per porsi alla guida di veicoli. Il fermato ha fornito, in aggiunta, false generalità, come aveva fatto in tre diversi frangenti. Il ragazzo, ha anche dei provvedimenti giudiziari emessi dalla Procura di Siracusa che gli sono stati notificati.