Si bloccano le vaccinazioni e l’immunità di gregge in Sicilia slitta a novembre

L’immunità di gregge slitta a Novembre in Sicilia

Il governo ipotizzava gli ultimi giorni di settembre per l’immunizzare l’80% della popolazione siciliana. Ma il ritmo delle vaccinazioni rallenta. Sembrano lontani i giorni in cui l’Isola arrivava alle 50mila somministrazioni con grande fiducia della Regione che vedeva l’incubo della pandemia sul punto di dissolversi.

L’ultima media mobile è di 30.392 vaccinazioni, di cui 60 monodose. Una battuta d’arresto che l’Assessorato sta cercando di combattere con tutte le sue forze a suon di open day: fino a domani, martedì 6 luglio, gli over 12 potranno vaccinarsi in tutti gli hub dell’Isola senza prenotazione.

Preoccupa la situazione della fascia 50-59 che in Sicilia rappresenta il 35,7% della popolazione non vaccinata e degli over 90 che sono ancora in 10mila a non ricevuto neanche la prima dose del vaccino.

A questo ritmo, inevitabilmente, l’immunità di gregge non potrà essere raggiunta prima del 6 novembre 2021 con un ritardo di oltre un mese dalle proiezioni del governo.

Al momento, sono 1.528.990 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Sicilia.

