Dopo Totti e Ilary a litigare pubblicamente sono la bellissima Shakira e l’ex marito il calciatore Gerard Piqué.

Nessuno sconto per Piqué che con la nuova canzone “Mission 53” viene fulminato, stroncato, dall’ex moglie Shakira.

Diciamo la verità… la cantante ha fatto quello che l’80% di noi donne avrebbe voluto fare. E lei bellissima, famosa, ha utilizzato il suo talento per gettare fuori la rabbia.

“Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio. Un lupo come me non sta con tipi come te. Rispetto a te sono cresciuta ecco perché ora stai con una uguale a te”. La cantante colombiana si riferisce alla nuova compagna del giocatore, l’ex cameriera/studentessa Clara Chia Marti.

Dopo dodici anni, due figli bellissimi e un amore che aveva fatto sperare in “un per sempre insieme”, anche a Sharika è stato dato il ben servito. Shakira avrebbe iniziato a sospettare del marito, secondo quanto raccontato da lei stessa durante il programma Socialité, quando si era accorta che i barattoli di marmellata terminavano troppo velocemente in casa. Da lì gli investigatori privati e la scoperta ufficiale del tradimento.

Ad essere tradite dunque non sono solo le povere mortali. Se ad essere tradita è anche una come Shakira, in qualche modo possiamo consolarci.

Twingo o Casio che sia, Piqué ha sicuramente perso una Ferrari.