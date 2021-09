Sgomberato il centro Auro

E l’occasione è propizia per annunciare che la nostra Amministrazione ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture un finanziamento di nove milioni di euro, a seguito dell’approvazione di un progetto da noi presentato per la ristrutturazione completa dell’immobile e la sua destinazione a hub turistico e della mobilità sostenibile, per la migliore fruizione del patrimonio UNESCO.

Un grande intervento che presenteremo nei prossimi mesi.