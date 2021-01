Servivano i clienti al banco: chiuso chiosco a Scordia

Malgrado i divieti, un chiosco di Scordia ha continuato a servire i clienti al banco.

I Carabinieri della Stazione di Scordia, nell’ambito dei servizi predisposti in ottemperanza delle disposizioni prefettizie per l’osservanza delle norme anticovid-19, hanno proceduto al controllo di un chiosco ubicato in via Ruggieri.

Nel corso della verifica si appurato che è il dipendente dell’esercizio pubblico consentiva ad un cliente di consumare la colazione al banco. Per questo motivo elevate sanzioni sia all’avventore che al titolare del chiosco, nonché disposta la chiusura dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.

