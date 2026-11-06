Tra spie, falsi d’autore e visioni: le serie Netflix da vedere a novembre

A novembre Netflix punta su storie molto diverse: intrighi politici, indagini romane, misteri soprannaturali e scandali finanziari. E per chi vuole recuperare, c’è anche una nuova rilettura di Steinbeck.

Il catalogo si allarga, il tempo per scegliere resta lo stesso. Così, mentre si scorre Netflix alla ricerca di qualcosa da guardare, novembre mette sul tavolo una manciata di titoli che cambiano spesso genere, ma hanno tutti un punto in comune: dietro la facciata, c’è un segreto pronto a venire a galla.

Torna Black Doves, con Keira Knightley nei panni di Helen Webb: moglie di un politico, madre impeccabile e, in segreto, spia al servizio di un’organizzazione clandestina. Accanto a lei c’è Sam, interpretato da Ben Whishaw, chiamato a proteggerla dopo un assassinio. Londra, nel periodo natalizio, fa da sfondo a una nuova rete di tradimenti e intrighi. L’atmosfera è festiva; le intenzioni, decisamente meno.

Con Chiaroscuro ci si sposta a Roma. Cosmo Speranza è un consulente d’arte capace di riconoscere un falso da un dettaglio quasi invisibile. La sua abilità lo porta a collaborare con la Squadra Mobile e con l’ispettore Angelo Tiberi. L’indagine cambia passo quando sulla scena di un crimine compare un dipinto legato alla casa in cui Cosmo è cresciuto. A quel punto, il passato smette di essere un affare privato.

Più inquietante è The Body: in una scuola cattolica, un rito d’iniziazione prende una piega inattesa e alcune ragazze cominciano ad avere visioni profetiche. Quello che sembra un mistero circoscritto si allarga fino a coinvolgere un’intera cittadina. Tra paura e suggestione, la serie gioca sul confine instabile tra ciò che accade e ciò che si crede di vedere.

Dalla dimensione soprannaturale a quella, assai concreta, dei soldi: The Altruists ricostruisce l’ascesa e il crollo di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, protagonisti dello scandalo legato alla piattaforma di criptovalute FTX. Ambizione, promesse di rivoluzione finanziaria e miliardi di dollari di fondi dei clienti: la storia ha già avuto i suoi colpi di scena, senza bisogno di aggiungerne di nuovi.

Tra i titoli da recuperare c’è La valle dell’Eden, rilettura del romanzo di John Steinbeck ambientata nella Salinas Valley dei primi del Novecento. La storia attraversa due generazioni della famiglia Trask e guarda con particolare attenzione a Cathy, personaggio che la nuova versione prova a sottrarre alla sua tradizionale immagine di incarnazione del male. Famiglia, rivalità e possibilità di scegliere chi diventare: sette episodi per tornare a una domanda che il romanzo non ha mai lasciato in pace.

Per chi cerca altro, la lista comprende anche la nuova stagione di Nobody Wants This, Lupin, The Gentlemen, Stranger Things, Emily in Paris e Killing Eve. Il catalogo offre parecchie strade: spionaggio, drammi familiari o una buona dose di suspense. La decisione, come sempre, rischia di richiedere più tempo del primo episodio.