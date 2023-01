Andrea Accardi lascia il Palermo. È ufficiale la risoluzione del contratto tra il difensore e la società rosanero dopo tante stagioni passate insieme. Simbolo della rinascita delle aquile dopo il fallimento e la Serie D, il giocatore classe ‘95 ha deciso di chiudere un ciclo per ripartire dal Piacenza.

Questo il messaggio di saluti del Palermo:

“Tra la rosa del fallimento in serie B e quella della rinascita in serie D, nel 2019, ci fu solo un nome in comune: Andrea Accardi.

Come quotidianamente accade nel calcio, oggi per Andrea come atleta finisce un ciclo e se ne apre un altro. Ciò che non finisce è l’amore tra un uomo e la sua terra, tra una persona e la sua gente, il gusto di una storia che sarà sempre bello poter raccontare.

In bocca al lupo, figghiò.”