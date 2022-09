“Per procurare a se’ un ingiusto profitto con conseguente danno per i creditori ed ostacolare il corretto svolgimento della procedura fallimentare, gli indagati avrebbero distratto liquidita’ e asset aziendali della societa’ per un valore di oltre 170 mila euro a favore di una nuova societa’ dal medesimo oggetto sociale – la ‘City Door SrL’ – che, seppur formalmente amministrata da Asero, in realta’ era stata costituita e gestita dai medesimi amministratori della societa’ fallita per proseguire l’attivita’ commerciale senza far fronte alle passivita’ maturate”. Gli indagati inoltre “avrebbero effettuato in prossimita’ della dichiarazione di fallimento il pagamento preferenziale a un istituto di credito di 70 mila euro per estinguere un debito privilegiato e le relative ipoteche volontarie poste a garanzia”.