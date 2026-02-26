Seconda serata di Festival di Sanremo: emozioni, grandi ospiti e parole che restano

La seconda serata del Festival di Sanremo si conferma uno degli appuntamenti più attesi della settimana musicale italiana. L’anno scorso aveva incollato davanti alla tv 11 milioni e 800mila spettatori, pari al 64,6% di share: un risultato imponente che fa da inevitabile termine di paragone per ogni nuova edizione.

I primi cinque Big (in ordine sparso)

Tra i 15 Big in gara, la classifica provvisoria – senza ordine di piazzamento – ha visto emergere cinque nomi molto amati dal pubblico:

• Tommaso Paradiso

• LDA & Aka 7even

• Nayt

• Fedez & Marco Masini

• Ermal Meta

Un mix generazionale e stilistico che racconta bene l’anima contemporanea del Festival: pop, cantautorato, urban e collaborazioni inedite.

Le parole di Ermal Meta

Tra i momenti più intensi della serata, le parole di Ermal Meta, che ha lanciato un messaggio potente dal palco dell’Ariston:

«I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio».

Un’affermazione che ha scosso il teatro, trasformando la musica in riflessione civile e ricordando quanto Sanremo sappia essere anche luogo di coscienza collettiva.

Nuove Proposte: la finale è loro

Grande attenzione anche per la categoria Nuove Proposte, con l’accesso alla finale conquistato da:

• Nicolò Filippucci

• Angelica Bove

Due giovani artisti che hanno saputo distinguersi per personalità e intensità interpretativa, confermando il ruolo del Festival come trampolino di lancio per i talenti emergenti.

I co-conduttori e gli ospiti: spettacolo a tutto tondo

Ad affiancare il conduttore nella seconda serata sono stati:

• Pilar Fogliati

• Lillo

• Achille Lauro

Proprio Achille Lauro ha regalato uno dei momenti più spettacolari, duettando con Laura Pausini e rendendo omaggio alle vittime di Crans Montana, in un passaggio carico di emozione e solennità.

Sport, premi e grandi omaggi

La serata ha ospitato anche due campionesse dello sport italiano:

• Francesca Lollobrigida

• Lisa Vittozzi

Un simbolo di eccellenza e determinazione che ha unito musica e sport sotto il segno dell’orgoglio nazionale.

Momento toccante con il Premio alla Carriera consegnato a Fausto Leali, artista dalla voce inconfondibile che ha attraversato decenni di musica italiana.

Infine, l’omaggio a Ornella Vanoni ha celebrato una delle icone più eleganti e raffinate del nostro panorama musicale, tra applausi e memoria.