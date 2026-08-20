Textures di Seby Burgio, il pianoforte diventa un viaggio nell’anima

Il jazz torna a incontrare Catania attraverso le note di Seby Burgio, protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania”, firmata Mab Eventi, realtà guidata dal crooner e ceo Antonio Campanella.

Lunedì 24 agosto, alle ore 21.00, il palco del Palazzo della Cultura accoglierà “Textures”, spettacolo inserito nel cartellone del Catania Summerfest, nel quale il pianista e compositore siciliano accompagnerà il pubblico dentro il suo universo musicale, tra improvvisazione, contaminazioni e ricerca sonora.

Un concerto che nasce dall’esigenza di raccontarsi attraverso la musica, lasciando che siano il pianoforte e le tastiere a dare forma alle emozioni più profonde. Ogni nota diventa così una pennellata, ogni melodia una trama da intrecciare, in un percorso intimo e personale capace di trasformare il suono in paesaggio interiore.

«Textures – spiega Antonio Campanella – è un viaggio introspettivo attraverso il mondo creativo di una nostra eccellenza siciliana tra le più acclamate della scena jazz. Seby Burgio si confida al pianoforte e alle tastiere, condividendo le sue emozioni più profonde».

Il titolo stesso dello spettacolo richiama l’idea di una trama in continua evoluzione: costruire, distruggere, ricominciare. Le melodie prendono forma, cambiano direzione, si contaminano e arrivano a sublimarsi in una riflessione sul jazz contemporaneo e sulle sue infinite possibilità.

«Textures – continua Campanella – è un gioco di costruzioni e distruzioni dove le melodie nascono, si trasformano, si contaminano e sublimano in una riflessione su che cosa è o può essere il jazz oggi, in un continuo confronto e scontro con i suoni, i ritmi e le leggi dell’armonia musicale».

Sul palco, dunque, non soltanto un concerto, ma un’esperienza costruita attorno alla libertà creativa. Un dialogo continuo tra tecnica e istinto, regole e improvvisazione, silenzi e suoni, nel quale Seby Burgio porta la propria cifra artistica e quella capacità tutta sua di trasformare il pianoforte in uno spazio nel quale sperimentare, cercare e raccontare.

L’appuntamento con “Textures” è per lunedì 24 agosto alle ore 21.00 al Palazzo della Cultura di Catania, per un nuovo capitolo della rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania”, inserita nel cartellone del Catania Summerfest.