Scovati 78 “furbetti” del reddito di cittadinanza: tra questi anche un giocatore d’azzardo

Ben 78 cittadini catanesi percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. È quanto emerso a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza.

Nell’ultimo periodo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno intensificato i controlli. Le ispezioni, nello scorso ottobre, avevano permesso di scovare 18 percettori di reddito per un danno alle casse dello Stato di oltre 240 mila euro. Questa volta il numero dei “furbetti” scovati è arrivato a 78, per un beneficio totale di oltre 1.200.000 Euro.

In particolare, i militari della Compagnia di Catania, attraverso una mirata attività di intelligence, anche grazie alla stretta sinergia e allo scambio informativo con l’I.N.P.S., sono riusciti ad individuare una platea di soggetti che

presentavano notevoli criticità sul possesso dei requisiti necessari per avere riconosciuto il Reddito di Cittadinanza, tra cui anche condanne per gravi reati.

Nella platea di soggetti controllati non potevano di certo mancare i giocatori d’azzardo on-line. Alquanto riprovevole è stata la scoperta di un giocatore che aveva realizzato vincite per oltre mezzo milione di euro.

Altrettanti numerosi sono stati i beneficiari che annoveravano notevoli possidenze tra cui motocicli, autovetture di grossa cilindrata nonché immobili di pregio. Tra questi spiccava: un proprietario di ben 4 appartamenti, un magazzino e un’autorimessa; un ereditiere di quasi 400.000 euro in valori mobiliari e immobiliari che ha omesso, tra l’altro, di comunicare l’esercizio di un’attività commerciale da parte del congiunto; un soggetto cancellato dall’anagrafe della popolazione residente unitamente a diversi lavoratori in nero.

Denunciato gli indebiti percettori all’autorità giudiziaria oltre che segnalati all’INPS per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate.

E.G.