Scott Hamilton, il sax leggendario apre il Catania Sea Jazz Festival

Catania si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più autorevoli del jazz internazionale. Sarà SCOTT HAMILTON, maestro del sax tenore e interprete di riferimento del jazz mainstream, ad aprire lunedì 7 dicembre 2026 alle ore 21 il Catania Sea Jazz Festival, la nuova rassegna prodotta da Abc Produzioni e diretta artisticamente da Rino Cirinnà.

Il sipario del Teatro Abc si alzerà su un quartetto d’eccezione, pronto a restituire al pubblico tutta la vitalità di una musica che attraversa le generazioni senza perdere la propria identità. Accanto a HAMILTON, saliranno sul palco Mauro Schiavone al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Musicisti di spessore, tra i più preparati in Italia ad affrontare lo stile proposto.

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Scott Hamilton, il sax che custodisce l’anima del Jazz

Nato a Providence, nel Rhode Island, nel 1954, SCOTT HAMILTON è considerato uno dei più importanti interpreti contemporanei del jazz mainstream e uno dei custodi della grande tradizione del sax tenore.

La sua formazione musicale affonda le radici nell’incontro diretto con i maestri leggendari della scena newyorkese degli anni Settanta. Nel suo linguaggio risuonano le influenze di giganti come Ben Webster, Coleman Hawkins, Zoot Sims e Don Byas, rielaborate attraverso una voce personale, riconoscibile per la dolcezza del timbro, la limpidezza del fraseggio e un’eleganza mai ostentata.

La sua carriera internazionale ha preso slancio anche grazie alla collaborazione con Benny Goodman, che lo volle al proprio fianco. Da allora, SCOTT HAMILTON ha consolidato un percorso di straordinaria continuità artistica, pubblicando oltre trenta album a proprio nome e incidendo per la prestigiosa etichetta Concord Records.

Tradizione e improvvisazione, il Jazz che continua a sorprendere

L’apertura del Catania Sea Jazz Festival punta su una visione del jazz capace di coniugare memoria e contemporaneità. Il concerto di HAMILTON promette un’esperienza musicale in cui gli standard diventano materia viva, lo swing scorre con naturalezza e l’improvvisazione si muove con libertà, senza mai perdere il legame con la melodia.

Lontano dal virtuosismo fine a sé stesso e dagli effetti spettacolari, il suo approccio privilegia la sostanza del suono, la raffinatezza interpretativa e il dialogo tra i musicisti. Una cifra stilistica che rende ogni esibizione un incontro autentico con la storia del jazz e, al tempo stesso, un’esperienza sempre nuova.

Il Catania Sea Jazz Festival: cinque concerti, una grande passione

Il live di SCOTT HAMILTON Quartet inaugura il percorso del Catania Sea Jazz Festival, in programma al Teatro Abc tra dicembre 2026 e marzo 2027. Cinque appuntamenti dedicati al jazz internazionale, pensati per valorizzare la ricchezza di un genere musicale che continua a rinnovarsi attraverso il dialogo tra tradizione e ricerca.

7 dicembre 2026

Scott Hamilton Quartet

Il grande mainstream jazz americano tra tradizione, swing ed eleganza.

25 gennaio 2027

Paolo Fresu – “Sketches of Islands”

Il Mediterraneo, le isole e la Sicilia attraverso le sonorità del jazz.

Con Rino Cirinnà.

22 febbraio 2027

Sicily Jazz Collective

Una produzione originale del Teatro Abc. The Beatles in jazz, tra repertorio popolare e nuove interpretazioni.

1 marzo 2027

Dee Dee Bridgewater – “We exist”

Una grande voce del jazz internazionale con un quartetto tutto al femminile. Musica, protesta e diritti civili.

22 marzo 2027

Gonzalo Rubalcaba

Pino Daniele in jazz afrocubano. Cuba incontra Napoli in uno degli omaggi più originali alla musica di Pino Daniele.