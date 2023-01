Nasce Scordia Pulita, un progetto culturale apartitico che pone le proprie fondamenta sull’unione di ragazzi che condividono l’idea di un paese pulito, libero dalla sporcizia, libero dall’inciviltà che purtroppo sembra aver preso il sopravvento. Scordia Pulita consiste in un gruppo in crescita, aperto ad accogliere un numero illimitato di persone pronte a collaborare per ripulire le piazze, il verde pubblico, per donare a Scordia un aspetto dignitoso.

Nonostante alcune aree verdi del comune vengano già curate da diverse attività commerciali del paese, l’inciviltà continua a persistere. Quando in TV vengono mostrate immagini di strade invase dai rifiuti, la reazione naturale è di fastidio. C’è chi fa della pulizia delle strade un indicatore del buon governo. Eppure non si comprende come sia possibile che un fenomeno così “fastidioso” sia onnipresente ovunque. A Scordia basta guardarsi intorno per notare mozziconi di sigarette, cartecce, lattine, vetro, buste di spazzatura, rifiuti di ogni genere ovunque. La gente sembra non crearsi problemi nell’inquinare lo stesso luogo in cui vive ma si stupisce dinanzi alla notizia dell’inquinamento. Sarà perbenismo?

Non solo parole ma fatti

“Da diverso tempo Scordia versa in condizioni di apatia e degrado. Non è difficile, passeggiando per le strade, imbattersi in rifiuti sparsi ad ogni angolo e beni pubblici vandalizzati e abbandonati a se stessi. Ciò che emerge è un paesaggio inghiottito dall’indifferenza di chi lo abita, ormai abituato allo stato attuale delle cose, quasi incapace di ribellarsi”. Queste le parole scritte dagli amministratori della pagina FB di Scordia Pulita. Questi ragazzi, armati di guanti, enormi sacchi e attrezzature varie, hanno già ripulito Piazza Montana, Piazza Angela Cavalli e Piazza Risorgimento. Si spera che il prossimo lavoro venga messo in atto da un gruppo ancora più numeroso, segno di condivisione e solidarietà. Un paese pulito è un paese civilizzato.