Scontro tra auto e camion lungo l’SS114: una vittima

Nei pressi dello svincolo di Sortino lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula” è avvenuto un violento sinistro che ha reso necessario chiuderne un tratto.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un autocarro sono entrati in collisione provocando due feriti e una vittima.

Sul posto l’elisoccorso e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Si segnalano lunghe file in direzione Catania.

E.G.