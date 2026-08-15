In arrivo uno sconto in bolletta fino a 60 euro con ISEE sotto 25.000 euro

Da agosto 2026 alcune famiglie potrebbero trovare uno sconto in più in bolletta, fino a 60 euro. Non è però un aiuto automatico per tutti: è legato all’ISEE e da una scelta che spetta al singolo fornitore di energia.

La nuova misura dell’agevolazione

Con l’arrivo dell’estate 2026 torna a farsi sentire il tema del caro bollette, e questa volta la risposta arriva sotto forma di un contributo aggiuntivo pensato per allargare la platea di chi già riceve un sostegno sull’energia elettrica. Il meccanismo, previsto dal decreto Bollette e regolato nel dettaglio da ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), si rivolge in particolare a quei nuclei familiari che restano appena fuori dai parametri del bonus sociale elettrico, ma che comunque vivono una condizione economica non agiata.

Il tetto ISEE fissato per accedere a questo ulteriore sconto è di 25.000 euro: chi ha un valore superiore al limite previsto per il bonus sociale, ma resta sotto questa soglia, potrebbe rientrare tra i beneficiari. È bene sottolineare fin da subito che si tratta di un tetto massimo, perché la cifra effettivamente accreditata potrà variare, ed essere anche più bassa dei 60 euro annunciati, a seconda dei criteri applicativi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Non tutti riceveranno lo sconto

Il punto più delicato, quello che genera più dubbi tra i cittadini, riguarda la natura volontaria del contributo. A differenza del bonus sociale, che è un diritto riconosciuto in automatico a chi possiede i requisiti, questo nuovo sconto dipende da una scelta commerciale: ogni fornitore di energia elettrica può decidere se aderire o meno all’iniziativa, entro le finestre temporali fissate da ARERA. Questo significa, concretamente, che due famiglie con lo stesso identico ISEE e la stessa situazione di consumo potrebbero ricevere un trattamento completamente diverso, semplicemente perché una ha sottoscritto il contratto con un venditore che ha scelto di aderire, e l’altra no.

Va detto che, una volta che un’azienda decide di partecipare, non può poi selezionare arbitrariamente i propri clienti: è tenuta a riconoscere il beneficio a tutti coloro che rispettano i requisiti previsti, senza eccezioni o ulteriori filtri. È proprio questa impostazione “a due velocità” – requisiti uguali per legge, ma applicazione diversa da operatore a operatore – a rendere la misura diversa da qualsiasi altra agevolazione energetica già esistente, e a spiegare perché non si possa parlare di un diritto universale, quanto piuttosto di un’opportunità legata anche alla propria compagnia di fornitura.

Come e quando arriva il contributo

Una buona notizia riguarda la burocrazia: non sarà necessario presentare alcuna domanda per ottenere il contributo. Il meccanismo ricalca quello già collaudato per il bonus sociale, basato sullo scambio automatico di dati tra INPS e ARERA. Sarà infatti il sistema informativo a individuare, sulla base dell’ISEE già presentato dalle famiglie, chi ha diritto al beneficio. In seguito, l’Autorità comunicherà ai venditori aderenti solamente l’informazione relativa al diritto al contributo, senza trasmettere il valore economico dell’ISEE, a tutela della riservatezza dei dati personali dei cittadini.

Le compagnie energetiche avranno una finestra temporale definita per comunicare formalmente la propria adesione all’iniziativa; una volta completato l’iter tecnico, lo sconto comparirà come voce specifica nella prima bolletta utile relativa ai consumi di agosto 2026, in modo che il cliente possa individuare con chiarezza l’importo scontato rispetto al totale dovuto.

Un aiuto che si affianca al bonus sociale, ma non lo sostituisce

È importante sottolineare ancora una volta che questo nuovo contributo non prende il posto del bonus sociale elettrico, ma si aggiunge ad esso, con l’obiettivo dichiarato di intercettare quella fascia di famiglie a reddito medio-basso che, pur non rientrando nei parametri più stringenti del bonus ordinario, continua comunque a risentire pesantemente del peso delle bollette energetiche.

Resta però un margine di incertezza legato proprio all’adesione dei fornitori, che rende consigliabile, per chi rientra nei parametri ISEE, verificare direttamente con la propria compagnia se ha aderito o meno all’iniziativa prevista dal decreto Bollette, in modo da non farsi trovare impreparati al momento dell’arrivo della bolletta di agosto.