Sciacca, il terrazzo degli orrori: quattro cuccioli morti sotto il sole. Denunciato il proprietario

Un terrazzo trasformato in una trappola mortale. Quattro cuccioli di cane morti per il caldo, altri animali agonizzanti e una madre stremata, costretta ad assistere impotente alla sofferenza dei propri piccoli. È la drammatica scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale di Sciacca, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti.

Sul posto sono arrivati anche i veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale e il personale dell’Ufficio Benessere Animale e Randagismo. Sul terrazzo dell’abitazione erano presenti nove cani: tre adulti e sei cuccioli. Per quattro dei piccoli non c’era ormai più nulla da fare. Gli altri due cuccioli, insieme ai cani adulti, erano in gravissime condizioni, colpiti da disidratazione e da un violento colpo di calore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli animali sarebbero rimasti esposti per ore al sole cocente, senza adeguati ripari e in condizioni incompatibili con il loro benessere. L’accesso all’immobile non è stato immediato e i soccorritori hanno dovuto attendere l’arrivo del proprietario prima di poter intervenire. Un’attesa che, per alcuni dei cuccioli, si è rivelata fatale.

Al termine degli accertamenti, il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati contestati di maltrattamento e uccisione di animali. I cani sopravvissuti sono stati sequestrati, affidati alle cure veterinarie e trasferiti in strutture protette, dove sono stati stabilizzati. Le carcasse dei cuccioli sono state poste a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

La vicenda ha suscitato una forte ondata di indignazione sui social network e nel mondo animalista. Tra le persone intervenute nei soccorsi vi è anche la volontaria Adriana Montalbano, da anni impegnata nella tutela degli animali sul territorio, che ha lanciato un appello affinché ai cani sopravvissuti vengano garantiti stalli temporanei e future adozioni responsabili.

L’episodio riporta al centro del dibattito il tema della tutela degli animali durante le ondate di calore sempre più intense. Lasciare un cane esposto al sole, senza adeguata ombra e senza condizioni idonee, può provocare in breve tempo un colpo di calore, una condizione che può risultare letale. Proprio in queste ore, diversi enti locali stanno rafforzando ordinanze e controlli contro comportamenti che mettono a rischio la vita degli animali.

Quello di Sciacca non è soltanto un episodio di cronaca. È una vicenda che interroga il senso di responsabilità collettiva verso esseri viventi completamente dipendenti dall’uomo. Sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità penali, ma resta l’immagine di quei cuccioli morti sotto il sole, una scena che difficilmente verrà dimenticata da chi è intervenuto per salvarli.

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