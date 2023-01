LNella giornata di ieri un uomo è stato arrestato dalla polizia, in quanto indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate ed evasione dagli arresti domiciliari. Intorno alle ore 3 del mattino, un equipaggio di volante, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha notato una Fiat punto di colore nero uscire ad alta velocità dal cortile interno di un condominio ubicato in zona librino.

Alla vista dei poliziotti, il conducente del mezzo ha invertito il senso di marcia, dandosi alla fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento per le vie del quartiere, nel corso del quale il fuggitivo procedeva a forte velocità e a zig zag, con l’intento far perdere le proprie tracce.

Ll’uomo, dopo aver tentato più volte di mandare fuori strada le volanti, nel corso di un repentino cambio di direzione, ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un lampione.

All’interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, verosimilmente utilizzati dall’uomo per forzare l’auto che, da successivi accertamenti, è risultata essere rubata, motivo per cui è anche indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Ulteriori indagini hanno permesso di appurare che il reo, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, risultava anche sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo è stato condotto in Questura e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.