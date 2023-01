Dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, l’attenzione della Saturnia è tutta rivolta sul campionato. Domani pomeriggio alle ore 16 gli etnei scenderanno in campo per la 4/a giornata di ritorno di Serie A3 di volley maschile. La squadra è partita oggi alla volta di Viterbo dove ad attenderla ci sarà Tuscania. Al Palazzetto dello Sport di Montefiascone si giocherà un match sicuramente ostico per gli uomini di Kantor. Servirà concentrazione massima e una Saturnia delle migliori per poter portare a casa l’intera posta in palio. Nonostante il 3-0 nella gara di andata, Tuscania è un vero osso duro del girone blu, terza in classifica a meno 10 dai biancoblu e in gran forma dopo aver superato, in settimana, Ortona in trasferta eliminandola dalla Coppa Italia.

Con una classifica così corta e con insidie dietro ad ogni angolo, la Saturnia non dovrà commettere passi falsi. Dell’importanza di questo big match ne è consapevole tutta la squadra a iniziare dal vice allenatore Mauro Puleo: “Rispettiamo tutti e non abbiamo paura di nessuno, domani andremo a giocarcela per portare a casa tutta la posta in palio. I ragazzi stanno dando il massimo e i risultati si vedono in partita.”

Della stessa idea anche Enrico Zappoli: “Questa settimana è fondamentale tenere a livello fisico e non mollare a livello mentale. Ogni punto perso in questo momento è difficile da recuperare nel corso del campionato e noi non vogliamo cedere alcunché. Domani incontreremo una squadra che viene da una bella vittoria di Coppa contro Ortona, super carica che ha tanta voglia di vincere. Dovremo stare attenti, ma il nostro punto di forza siamo noi: una squadra in cui ognuno, dai titolari alla panchina, riesce a dare una mano all’altro per arrivare insieme fino alla fine”.