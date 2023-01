Saturnia superlativa anche in Coppa Italia. Secondo 3-0 contro Palmi che questa volta vale il passaggio del turno in Coppa Italia e l’accesso alla semifinale. Un risultato importante dopo quello in campionato che mette in luce l’ottima stagione della squadra allenata da Waldo Kantor che non risparmia nessuno. Nonostante i calabresi fossero al gran completo, con la presenza del loro opposto, i biancoblu hanno sfoggiato una prestazione di livello contro un sestetto che non si mai tirato indietro. Una settimana di fuoco per Fabroni e compagni che adesso, dopo questo doppio impegno casalingo, saranno attesi domenica dalla difficile trasferta di Tuscania per continuare il cammino in campionato.

La cronaca

Inizio di gara punto su punto. Palmi inizia bene ma Casaro firma l’8-5 che da un po’ di respiro ai padroni di casa. Jeroncic poi porta la Saturnia sul 14-10. Palmi non molla e sfrutta delle disattenzioni per accorciare le distanze sul 21-20. Finale di totale equilibrio ma Zappoli chiude il set sul 25-23.

Nel secondo set la Saturnia va in difficoltà: dopo un iniziale vantaggio si fa superare da Palmi sul 10-8 e Kantor inserisce Nicotra per Disabato. Gli animi si scaldano, la Saturnia fa gruppo e non solo recupera lo svantaggio ma si porta a +3 sul 15-12. Il muro vincente regala alla Saturnia il secondo set sul 25-18.

Partita accesa anche nel terzo set che procede punto su punto. Qualche errore per entrambe le formazioni ma il set resta in totale equilibrio. Casaro trova il +2 sul 23-21. Chiudere il set per la Saturnia è solo una formalità e porta il nome del capitano Fabroni sul 25-22.