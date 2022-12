La Saturnia chiude il 2022 con un netto 3-1 sul Modica al PalaCatania. Protagonista della partita sicuramente è stato Andrea Fichera, vista la squalifica di un turno del capitano Fabroni.

“Questo – ha commentato Fichera – è uno dei momenti più belli della mia carriera fin qui. Mi dispiace per la squalifica di Fabroni ma vincere in casa, in un derby e davanti a tutti i miei parenti è stato bellissimo. Sono felice e la ricorderò per sempre.”

Il giocatore della Saturnia ha poi commentato la gara: “Il primo set ho cercato di prendere confidenza con il campo. Sono stati bravi i miei compagni a farmi entrare in partita. La vittoria è stata meritata. Era una delle partite più complicate. Nonostante fossimo già campioni d’inverno la cosa più difficile era confermarsi. Noi vogliamo rimanere in vetta e questo era un test che non volevamo sbagliare.”

Un emozionato Fichera ha poi aggiunto: “Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a mio nonno. Il giorno di Natale era il giorno del suo compleanno e quindi la dedico a lui.”