Sara Pettinato, medico e consigliere comunale a Catania, annuncia la sua candidatura alle regionali appoggiata dalla Lega.

Per il 25 settembre, la consigliera Sara Pettinato è pronta a scendere in campo. Dopo l’esperienza a Palazzo degli Elefanti, la Dottoressa Pettinato ha deciso di annunciare la sua candidatura alle elezioni regionali. Prima a fianco di Fratelli d’Italia, ora la Pettinato è appoggiata dalla corrente leghista con a capo in Sicilia il deputato Luca Sammartino.

Sara Pettinato ha così annunciato la sua candidatura tramite un post Facebook:

«Carissimi amici, vi comunico che dopo un’attenta riflessione ho deciso di accettare l’invito di Prima l’Italia, contenitore politico del centrodestra a cui ho da poco aderito al Consiglio comunale di Catania, di candidarmi alle elezioni politiche regionali che si svolgeranno in Sicilia il 25 settembre. La decisione è stata sofferta perché come tutti voi sapete sono un medico chirurgo senologo ed amo ciò che faccio in maniera totalizzante. La mia vita, oltre che la mia famiglia, è l’Ospedale Garibaldi di Catania dove, da oltre 20 anni, lavoro ogni giorno per dare la versione migliore di me stessa ai pazienti che con fiducia si affidano alle mie cure. Per questo prima di accettare questa importante sfida ho chiesto due precise garanzie: 1. mantenere tutti i miei impegni in ospedale. 2. la possibilità di estendere a livello regionale i progetti che in questi 4 anni, insieme alla Commissione sanità del Comune di Catania, ho realizzato a costo zero per le casse comunali di tutta Catania… A voi la scelta di votarmi per moltiplicare ed amplificare tutto quello che potrei fare. In ogni caso grazie sempre e comunque».