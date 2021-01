Sanzionato locale in via Santa Filomena: beccati avventori seduti a consumare

Continuano i controlli della Polizia di Stato per la verifica del rispetto delle norme anti Covid.

Nella serata di ieri, un equipaggio delle Volanti, unitamente a personale della Polizia Municipale, è intervenuto in via Santa Filomena. Segnalato, infatti, un assembramento dinanzi a un esercizio commerciale il cui titolare, insieme ad altri ristoratori, aderiva alla protesta denominata #ioapro indetta per la giornata di ieri.

Una volta giunti sul posto, gli agenti effettivamente hanno constatato la presenza di alcuni avventori seduti ai tavolini antistanti al locale, intenti a consumare cibo e bevande. Altre persone, invece, si trovavano in piedi dinanzi all’esercizio commerciale.

Dinanzi alla violazione delle disposizioni volte al contenimento del contagio da Covid -19, il titolare è stato sanzionato amministrativamente, con annessa sanzione accessoria della chiusura dell’attività per il periodo di 5 giorni. Anche i 13 soggetti nel locale sono stati a loro volta multati.

E.G.