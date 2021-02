Sant’Agata, i fedeli in piazza Duomo: ingressi scaglionati per il saluto alla Santa

Sant’Agata, i fedeli entrano in piazza Duomo: ingressi scaglionati per il saluto alla Santa Patrona.

L’accesso a piazza Duomo è contingentato per consentire ai fedeli di rendere omaggio a Sant’Agata, senza creare assembramenti. Le forze dell’ordine, quindi, in applicazione delle norme anti-Covid, sorvegliano i cancelli della Cattedrale.

Molti i devoti che si sono recati nel giorno di Sant’Agata presso la chiesa per rendere omaggio alla patrona catanese con il “sacco bianco”, fiori, ghirlande e preghiere. In tal senso i militari hanno fatto entrare, in maniera scaglionata, un tot di fedeli per consegnare le offerte e pregare “fisicamente vicini” alla giovane martire. L’ordinanza comunale che vieta lo stazionamento nell’area, tuttavia, è ancora in vigore.

Crediti foto: La Sicilia e lasiciliaweb

G.G.