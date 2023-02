La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 è una delle migliori di sempre in termini di share, rappresentano il 62,3% (l’anno scorso 55,8%). Amadeus batte ancora sé stesso, ma non solo mai nessuno come lui dal 2000 ad oggi, secondo i dati Auditel.

Trionfano Colapesce Dimartino, Mengoni in vetta alla classifica generale. Fedez strappa la foto del viceministro Bignami.

Per le strade di Palermo e di altre città come Milano, si vedono le frasi di “Splash”, un brano che già viene salutato come un altro successo di Colapesce e Dimartino.

Davanti all’ingresso della metro, alla fermata dell’autobus, sulle saracinesche, sui marciapiedi. Se si inquadrano i Qrcode presenti alla fine del testo, rimandano anche al video uscito poco dopo la loro esibizione a Sanremo.

In particolare davanti alla metro di Milano sul marciapiede c’è scritto “preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare” e a Palermo tra via Libertà o davanti a Villa Costa sono spuntati i manifesti con la scritta “ma io lavoro per non stare con te”.

La Belva colpisce

Sul palco ad accompagnare i due presentatori con il ragazzino di sempre, Gianni Morandi, la “belva” Francesca Fagnani che intervista i due mattatori della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

È a proprio agio la giornalista e sfoggia abiti scollati quanto eleganti, ma quando c’è da diventare seri affonda il colpo: il monologo è chiaro e profondo.

Seconda serata da pelle d’oca anche con l’esibizione del trio Morandi, Albano e Ranieri che hanno fatto emozionare e cantare a squarciagola tutta la platea dell’Ariston con gli intramontabili “In ginocchio da te”, “Felicità” e “Perdere l’amore”, per citarne alcuni.

E poi tutti in piedi a ballare con i Black Eyed Peas, la seconda serata del Festival è tutta per loro, mentre quando sta per entrare il temutissimo Angelo Duro, Amadeus invita i moralisti a cambiare canale.

Il monologo è effettivamente molto forte, ma il pubblico dell’Ariston sembra apprezzare ridendo alle battute.

E poi l’esilarante Fiorello Viva Rai 2: Viva Sanremo! Di notte.

Questa sera terza serata del Festival di Sanremo 2023. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Paola Egonu. Si esibiranno tutti i 28 artisti in gara.

Ospiti i Måneskin, Peppino Di Capri e Sangiovanni che canterà con Gianni Morandi.