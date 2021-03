Sanremo, crollano ascolti nella seconda serata del festival

La seconda serata del Festival della canzone italiana non è andata benissimo. Nonostante i grandi nomi sul palco dell’Ariston, le battute sagaci di Fiorello e le diverse esibizioni divertenti lo share è stato del 41,2% nella prima parte. In totale 10 milioni 113 mila i telespettatori che hanno seguito la kermesse. La percentuale di share si è alzata, leggermente, nella seconda parte fermandosi, però, al 45,7%.

La prima serata del Festival, invece, (martedì 2 marzo) ha ottenuto più ascolti ma non si è superato il 50% di share. L’esordio del Festival, infatti, ha visto l’attenzione di 11 milioni e 176 mila, pari al 46,4% di share per poi scendere nella seconda parte dello show con 4 milioni 212 mila italiani alla tv.

Numeri in calo, quindi, per la 71esima edizione del festival italiano; nel bel mezzo della crisi pandemica in atto e vigendo il coprifuoco ci si aspettava una maggiore partecipazione? Sicuramente l’anno scorso era andata meglio; le prime due serate furono seguite da 12 milioni 841 mila telespettatori, pari al 52.5% di share nella prima parte e da 5 milioni 451 mila con il 56,1% nella seconda.

G.G.