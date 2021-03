Sanità, scattano le vaccinazioni a domicilio per i disabili gravissimi

In Sicilia al via la vaccinazione anti Covid-19 per i disabili gravissimi.

Cambia così il piano vaccinale che accoglie gli 11mila siciliani affetti da disabilità grave a seguito delle indicazioni dell’assessore regionale Ruggero Razza seguendo la scia delle altre regioni che hanno deciso di anticipare la procedura. Inizialmente, infatti, la categoria -che rientra tra le più fragili- avrebbe dovuto cedere il passo agli over 80: adesso, però, le vaccinazioni saranno eseguite in contemporanea.

«Siamo soddisfatti che l’Assessorato regionale della Salute abbia dato il via ieri alla vaccinazione anti Covid-19 in favore dei disabili gravissimi. Accolta così un’altra delle nostre richieste che, come Ugl, abbiamo portato all’attenzione dell’assessore Ruggero Razza in questi mesi di pandemia. Chiediamo però che, insieme a questi cittadini, vengano contemplati anche i rispettivi caregiver», si legge nel comunicato dell’Ugl.

A differenza degli under 55 e degli over 80, saranno direttamente le aziende sanitarie a contattare gli aventi diritto alle dosi di Moderna. Non sarà seguita, dunque, la classica prenotazione tramite piattaforma.

«Non appena invece nei prossimi giorni sarà tutto a regime, considerato che nel contempo si sta procedendo con la somministrazione di vaccini nei confronti di personale della scuola e dell’università, oltre che delle forze dell’ordine e degli over 80, ci auguriamo che si proceda rapidamente anche per le altre disabilità, per i malati oncologici e per i soggetti fragili cui, finalmente, è stata data priorità», affermano Carmelo Urzì, segretario regionale della Ugl salute, ed il segretario dei medici Raffaele Lanteri.

E.G.