San Valentino, le origini della festa degli innamorati

Ma la tradizione non si estinse. Con l’avvento della Chiesa cristiana molte feste furono traslate da significati pagani a significati cristiani ma i giorni, spesso, restarono immutati. È così che Papa Gelasio I mutò i Lupercalia in una ricorrenza legata all’amore romantico, protetto da San Valentino. Il santo originario di Interamna Nahars (l’attuale Terni) nacque nel 176 d.C, fu vescovo e martire della Chiesa cattolica. Perché venne scelto proprio il vescovo Valentino come protettore degli innamorati? Diverse le leggende in merito. Alcuni sostengono che egli fu il primo religioso a celebrare un matrimonio tra due persone di diverso credo: l’unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana. Altri narrano che Valentino fosse solito raccogliere denaro per le doti delle giovani orfane, in modo che potessero sposarsi. Entrambe le leggende hanno, comunque, come filo rosso l’unione amorosa.