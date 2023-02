Da qualche mese è sbarcato nelle playlist delle console virtuali di internet con il video-gioco “Simba The Cat” con protagonista un personaggio virtuale ispirato al suo amatissimo gatto.

Si tratta di Salvo La Monica, 35enne video-maker siracusano , che nel 2022 ha ricevuto da Youtube la “Award Golden Play Button”, una targa simbolica per aver superato il milione di iscritti al suo canale, conosciuto anche dal popolo del web per i suoi video come cosplayer di The Mask e Dragon Ball.

Una nuova avventura professionale, quella nel mondo dei videogames, un lavoro molto meticoloso nell’ambito della grafica 3D e del quale La Monica ha già creato anche un brano musicale.

«Adesso – spiega La Monica – il mio obiettivo è affermarmi professionalmente sulle nuove piattaforme di videogames e conquistare la targa in diamante di Youtube mirando a superare la punta dei dieci milioni di iscritti».

Diplomato al Liceo Artistico e laureato in scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Siracusa, inizialmente si è dedicato a rifare i principali remake di cantautori come Jovanotti, James Blunt, Nek, Paolo Meneguzzi, Linkin Park, che gli hanno permesso le partecipazioni alle passerelle televisive nazionali di Community su All Music e Social King di Rai Due.

Poi nel 2012, la grande occasione: riesce ad essere tra i 10 finalisti di un Master organizzato dalla Rai e dall’Università La Sapienza di Roma che gli consente di avere l’attestato di filmaker.

A differenza di tanti colleghi che hanno proseguito la loro carriera nella capitale, La Monica va controtendenza e decide di ritornare nella sua Siracusa, per continuare il suo sogno.

I costumi di Salvo sono realizzati grazie al supporto della mamma e della nonna, abili maestre del cucito che confezionano costumi che gli permettono di interpretare i suoi personaggi.