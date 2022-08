Sull’ultimo sbarco dei migranti a Lampedusa interviene Matteo Salvini che sottolinea, da Palermo,la necessità dei decreti di sicurezza.

«C’è un’ondata di immigrazione clandestina come mai negli ultimi anni. E non è sopportabile», dice il leader della Lega.

«I decreti di sicurezza possono essere rimessi in vigore adesso, parliamo di realtà, e costano zero. Sono già stati sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorre inventarsi robe che non si sono mai applicate».

«C’è un ministro in carica – aggiunge – che è la Lamorgese. Li vuole applicare? No. Allora, fra un mese la Lamorgese, se gli italiani sceglieranno la Lega, non sarà più ministro. Quindi al primo Consiglio dei ministri io riporterò i decreti sicurezza che hanno già funzionato. E funzionavano anche su antimafia, antidroga, antiusura. Poi il Partito democratico, per ideologia, li ha cancellati».

Foto Ansa