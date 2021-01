Rubato defibrillatore dedicato a Raffaele Barresi. Il padre: “Un gesto vile e vigliacco”

Il defibrillatore donato dal Comune di Catania alla comunità e dedicato a Raffaele Barresi è stato rubato due giorni fa.

17enne stroncato da un arresto cardiaco mentre si trovava a scuola. Un triste episodio che ha portato maggiore attenzione sulla necessità di conoscenze di primo soccorso, oltre che alla presenza di un defibrillatore in ogni scuola come attrezzo salva vita. Tanta indignazione da parte del padre del

«Alcuni ignoti -annuncia il papà di Raffaele- hanno rubato il defibrillatore collocato in via Michele Rapisardi, vicino il teatro Massimo Bellini di Catania. Un gesto vile e vigliacco, cosa possono recuperare €50 forse, non hanno capito che era lì per salvare delle vite».

«Non è un giocattolo né un articolo di valore economico, ma di grandissimo valore umano -scrive Antonio Barresi- messo a disposizione per tutta la città, in ricordo di mio figlio Raffaele Barresi, che purtroppo non c’è più».

E.G.