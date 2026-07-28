Rottamazione quinques: al via la fase dei pagamenti

Venerdì 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile.

Dove ove e come pagare la rata

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne copia nell’area riservata www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns,) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Scadenze di pagamento

Per chi in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies ha scelto di pagare in un’unica soluzione, la legge prevede cinque ulteriori giorni di tolleranza, prorogando la scadenza al 5 agosto. Oltre questa data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per chi ha invece scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

In scadenza anche la rata della Rottamazione quater e della riammissione

Sempre per il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della 13esima rata della Rottamazione-quater e della quinta dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa. Si rammenta che per il pagamento di quanto sopra è, invece, ammessa una tolleranza di 5 giorni.

Disponibile il calendario delle scadenze

Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.