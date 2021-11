Roberto Gueli nuovo Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Un nuovo vertice all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il presidente eletto è Roberto Gueli.

Roberto Gueli, 53 anni, vicedirettore nazionale di Tgr Rai, è stato eletto nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale come Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. L’assemblea si è tenuta nella sede dell’Ordine, in via Bernini, a Palermo.

A lasciare il posto al nuovo presidente del consiglio Giulio Francese.

Eletti nel direttivo vicepresidente Salvo Li Castri. Nel ruolo di segretario Daniele Ditta, come tesoriere Salvo Di Salvo e come presidente del collegio dei Revisori dei Conti.

«La categoria dei giornalisti, – esordisce Gueli – soprattutto in Sicilia, è chiamata a compattarsi. Sono tante le sfide che ci attendono, il mondo del giornalismo è attraversato da una crisi ancora profonda. Precarietà, crisi dell’editoria, contrasto alla fake news, formazione professionale, querele temerarie: tutte tematiche prioritarie alle quali siamo chiamati a lavorare sin da subito».

Al nuovo Presidente vanno i miglior auguri da parte del Consiglio Regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

«Al nuovo Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia – afferma Gaetano Rizzo, presidente regionale dell’USSI – porgiamo gli auguri di buon lavoro, consapevoli di avere messo a disposizione della categoria alcune tra le “nostre” risorse migliori, a cominciare dal presidente Gueli che non esitiamo a definire la punta di diamante dei giornalisti sportivi siciliani, già da tempo protagonista in ambito nazionale».

Grande auspicio anche dall’Unione Cattolica Stampa Italiana, sezione Sicilia con analoghe felicitazioni rivolte all’intero Consiglio. «Nel Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia – sostiene il presidente

dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato – i giornalisti cattolici sono presenti con una delle proprie risorse principali, il collega Salvo Di Salvo, il quale si è già fatto apprezzare in ambito nazionale. Auguri di buon lavoro, dunque, al presidente Gueli, ed ai “nostri” Di Salvo e Immesi, nel solco dei principi cattolici».

«Vanno gli auguri di buon lavoro da parte della segreteria regionale dell’Assostampa Sicilia». «Nell’auspicio che questo nuovo Consiglio possa dare risposte chiare e certe sui tanti problemi che attanagliano ormai da anni una professione in crisi». Con queste parole afferma il suo punto di vista del segretario dell’Assostampa Roberto Ginex in relazione all’elezione del nuovo Presidente e dell’intero direttivo.

«La categoria è preoccupata da una parte per l’inesperienza di gran parte dei componenti del nuovo direttivo, – continua Ginex – dall’altra dalle manovre che queste elezioni hanno comportato, mettendo fuori la maggioranza dei consiglieri eletti dai professionisti».

«C’è tanto lavoro da fare, a partire dalla lotta al fenomeno delle fake-news, alle querele bavaglio». Da non sottovalutare la questione annosa e ancora aperta della giungla negli uffici stampa in Sicilia. «Sono battaglie che finora, – conclude il segretario Assostampa – nella maggior parte dei casi, il sindacato dei giornalisti ha condotto quasi in solitudine. Speriamo dunque che si possa attraverso regole e rispetto intraprendere un comune percorso».

Non mancano gli auguri del governatore Musumeci: «Complimenti al nuovo vertice dell’Odg di Sicilia e auguri di buon lavoro. Al presidente Roberto Gueli, del quale ho potuto apprezzare negli ultimi anni l’equilibrio e la passione professionale, voglio assicurare la piena disponibilità del governo regionale».