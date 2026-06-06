Robert Englund compie 79 anni, l’uomo dietro l’incubo: la carriera dell’attore che ha segnato la storia dell’horror

Compie gli anni Robert Englund, il volto che ha trasformato Freddy Krueger in una delle icone più riconoscibili della cultura pop mondiale. Una carriera lunga oltre cinquant’anni, tra cinema, televisione e il ruolo che lo ha reso immortale.

Quando si parla di horror cinematografico, pochi nomi evocano la stessa immediata reazione di Robert Englund. Nato il 6 giugno 1947 a Glendale, in California, l’attore americano è entrato nell’immaginario collettivo grazie a Freddy Krueger, il terrificante assassino protagonista della saga Nightmare – Dal profondo della notte. Tuttavia, ridurre Englund a un singolo personaggio sarebbe ingiusto nei confronti di una carriera ricca e variegata, sviluppatasi nel corso di oltre cinque decenni.

Fin da giovane, Englund dimostra una forte passione per la recitazione. Dopo gli studi teatrali presso la California State University e l’Accademia di Arte Drammatica di Oakland, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Settanta, apparendo in diverse produzioni televisive e cinematografiche.

Il primo ruolo di rilievo arriva nel 1976 con Eaten Alive di Tobe Hooper, regista già noto per Non aprite quella porta. Ma è nel 1983 che il pubblico televisivo inizia a riconoscerlo grazie alla miniserie di fantascienza V – Visitors, nella quale interpreta Willie, un alieno dall’animo gentile che conquista rapidamente la simpatia degli spettatori.

L’anno della svolta è però il 1984. Il regista Wes Craven lo sceglie per interpretare Freddy Krueger in Nightmare – Dal profondo della notte. Con il volto deturpato dalle ustioni, il maglione a righe rosse e verdi e il celebre guanto artigliato, Englund dà vita a un personaggio destinato a rivoluzionare il cinema horror. A differenza di molti antagonisti dell’epoca, Freddy non è una presenza silenziosa: parla, provoca, scherza e gioca psicologicamente con le sue vittime, caratteristiche che devono moltissimo all’interpretazione dell’attore.

Il successo è immediato e genera una delle saghe horror più longeve e redditizie degli anni Ottanta e Novanta. Englund vestirà i panni di Freddy Krueger in otto film ufficiali, diventando uno dei volti simbolo del genere insieme a personaggi come Jason Voorhees e Michael Myers.

Parallelamente alla saga di Nightmare, l’attore continua a lavorare in numerose produzioni cinematografiche e televisive. Partecipa a film horror, thriller e fantascientifici, diventando un volto familiare per gli appassionati del fantastico. Nel corso degli anni compare in serie di successo come MacGyver, Walker Texas Ranger, Bones, Criminal Minds, Supernatural e Stranger Things, dimostrando una notevole versatilità interpretativa.

Nel 1988 debutta anche dietro la macchina da presa dirigendo 976 – Chiamata per il diavolo, confermando il proprio interesse per il mondo dell’horror non solo come interprete ma anche come autore.

Con il passare del tempo, Robert Englund è diventato molto più di un attore: è una vera e propria istituzione della cultura pop. Ospite abituale di convention, festival cinematografici e manifestazioni dedicate al fumetto e al fantastico, continua a essere accolto con entusiasmo da generazioni di fan che hanno scoperto Freddy Krueger in epoche diverse.

La sua capacità di trasformare un villain in un personaggio carismatico e riconoscibile ha contribuito a ridefinire il concetto stesso di antagonista nel cinema horror. Ancora oggi, a oltre quarant’anni dalla prima apparizione di Freddy sul grande schermo, il contributo di Englund al genere resta ineguagliabile.

Nel giorno del suo compleanno, il mondo del cinema celebra non soltanto l’interprete di uno dei mostri più celebri della storia del cinema, ma un artista che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Per milioni di spettatori, Robert Englund continuerà a essere l’uomo capace di trasformare i sogni in incubi. E forse è proprio questa la sua più grande eredità.

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