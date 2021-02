Rissa a San Leone, giovane sfregiato in volto con cocci di vetro

Rissa a San Leone, giovane sfregiato in volto con cocci di vetro. La violenta lite, scoppiata in piazzale Giglia a San Leone (Agrigento) ha coinvolto due gruppi di giovani. Le cause sono ancora ignote. Nella ressa ad avere la peggio un giovane di 25 anni che ha riportato una profonda ferita lacero-contusa al volto. Il 25enne ha perso molto sangue e adesso ha un grosso e profondo taglio al volto.

Rissa con lancio di bicchieri e bottiglie di vetro

Secondo una prima ricostruzione, la rissa sarebbe stata caratterizzata dal lancio “alla cieca” di bicchieri e bottiglie di vetro. Proprio uno di questi avrebbe colpito in piena faccia il ragazzo, che è stato trasportato immediatamente in ospedale dagli operanti del 118. Diversi i punti di sutura applicati. All’arrivo delle forze dell’ordine, inoltre, gli altri contendenti si sono dileguati lasciando per terra il giovane ferito. Tutte le immagini delle telecamere di video-sorveglianza sono state prelevate dall’Arma al fine di identificare l’autore del gesto.

G.G.