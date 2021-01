Riposto, rinvenuto cadavere di una donna. Ieri notte denunciata la scomparsa

Il cadavere di una donna trovato stamane, nell’ultimo tratto del molo Costanzo di Riposto. La povera donna, di circa 60 anni, è stato avvistata intorno alle 8:00 di stamattina da un pescatore. Quest’ultimo ha immediatamente allertato la guardia costiera che è, prontamente, giunta sul posto insieme al personale del 118. Ma non c’era nulla da fare se non costatarne il decesso. La donna, identificata dai militari, è una ripostese la cui scomparsa era stata denunciata la scorsa notte. In corso le indagini per una prima ispezione cadaverica.

G.G