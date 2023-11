Riposto è uno dei 20 comuni dove i progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione di alcune aree urbane sono stati ammessi a finanziamento dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria e dell’impegno di spesa di 100mila euro.

L’importo consentirà una serie di interventi sul lungomare di Riposto e del borgo di Torre Archirafi, tra cui la sostituzione delle ringhiere ammalorate, l’acquisto e la collocazione di attrezzature sportive, di cestini portarifiuti, di fioriere e di panchine, la bitumazione e il ripristino della delimitazione della pista ciclabile e la sostituzione delle caditoie. Tra gli interventi previsti anche l’acquisto e la collocazione di tappetini antiurto per attività sportive in villa Pantano e in piazza della Vittoria, la sistemazione delle aiuole di piazza Matteotti e la sostituzione della fontana artistica di piazza Scarlatti.

“Un finanziamento importante che ci consentirà di realizzare alcuni punti del nostro programma, tra cui la realizzazione di un percorso fitness sul lungomare – spiega il sindaco di Riposto Davide Vasta – Un lavoro sinergico compiuto con l’assessore Carmelo D’Urso, che ringrazio per l’impegno e la proficua collaborazione. Avevamo predisposto insieme una serie di istanze da presentare una volta che se ne fosse presentata l’occasione e, quando è giunta, non ce la siamo fatta sfuggire e l’abbiamo inoltrata tempestivamente. Quando si lavora bene e in squadra per la propria città – conclude il primo cittadino – i risultati arrivano”.