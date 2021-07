Ricoverati covid in Sicilia: oltre il 70 % non è vaccinato

A Catania, ad esempio, su 20 ricoverati (4 in terapia intensiva e 16 in regime ordinario) soltanto uno con richiamo e 3 con prima dose; a Palermo il 50% dei pazienti Covid è senza copertura; mentre a Messina appena un vaccinato (con prima dose) su 6 in corsia. Il trend, con qualche sfumatura diversa, è simile nelle altre province. A Ragusa 13 “no vax” sui 16 in ospedale; a Enna solo un paziente con doppia dose su 17 ; a Caltanissetta, dove si registra il record regionale di pa- zienti Covid, 16 su 24 sconosciuti alla campagna vaccinale; numeri un po’ meno preoccupanti a Trapani (3 non vaccinati su 7 ricoveri), Agrigento (6 su 10) e Siracusa (1 su 2). Ma l’incidenza aumenta se si guarda alle terapie intensive: sui 15 nessuno ha ricevuto il richiamo e appena 4 con la prima dose, mentre i 2/3 non sono vaccinati.