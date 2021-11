Riccardo Gagliardi, il talentuoso pianista a Catania

Stasera il recital pianistico di Riccardo Gagliardi, il giovane talento grossetano.

Ospite della rassegna musicale organizzata dall’Associazione concertistica Anfiteatro, il giovane pianista grossetano Riccardo Gagliardi stasera si esibirà nell’Auditorium del Collegio Universitario d’Aragona a Catania alle ore 20.45.

Un recital dedicato ai capolavori pianistici di Scarlatti e Chopin per il ciclo “I grandi talenti pianistici italiani”.

Figlio di due pianisti, Riccardo Gagliardi, classe 1997, ha ricevuto le prime lezioni da suo padre Alessandro, docente al Conservatorio di musica “Francesco Morlacchi” di Perugia.

Dopo diversi concerti come solista e in complessi cameristici in importanti location italiane, Riccardo Gagliardi ha fondato a Grosseto l’orchestra da camera “Amadeus”.

Tantissimi i premi vinti, tra cui l’anno scorso il secondo premio al concorso internazionale “S. Cafaro” di Roma.

Stasera alle 20.45 il pianista aprirà il concerto con la musica di Domenico Scarlatti: la sonata in MI maggiore K.380, una delle più celebri di tutta l’opera scarlattiana, e la Sonata in DO maggiore K159. Il concerto proseguirà poi con le opere di Fryderyk Chopin di cui Riccardo Gagliardi eseguirà l’Andante spianato e Grande polacca brillante op.22. Un’opera che si contraddistingue per quel fuoco ritmico in cui il virtuosismo gioca un ruolo di prim’ordine. Il concerto si concluderà con la Sonata in SI minore n. 3 op. 58, opera di difficile esecuzione in cui Chopin rompe gli schemi della forma classica della sonata.

Il concerto si terrà stasera alle ore 20.45 nell’Auditorium del Collegio Universitario d’Aragona di Catania, via Monsignor Ventimiglia 184.

E’ possibile acquistare i biglietti online.