Rete regionale contro l’incubo dell’endometriosi

L’Endometriosi è una patologia debilitante e avvilente per una donna che affetta dalla malattia può incontrare seri ostacoli, in età fertile, nel concepimento. Se non diagnosticata per tempo, infatti, produce infertilità nel corpo femminile.

La Regione Siciliana con la legge regionale 28/2019 si è alleata da e per le donne contro questa subdola malattia:“Abbiamo bisogno di recuperare- afferma l’assessore Lagalla- non solo l’universo femminile sul piano della presenza istituzionale e del ruolo nella società, ma anche nella valorizzazione della cosiddetta medicina di genere. Quella cioè che guarda alle specificità patologiche e che garantisce una totale espressività della sfera femminile”.

Si è riunita oggi la giunta regionale in sinergia con diversi enti e coordinatori dei centri regionali per promuovere la massima prevenzione nelle donne e presentare il progetto di due centri Hub presso gli ospedali Garibaldi di Catania e Civico di Palermo.

Rete regionale

Si è riunita oggi la giunta regionale in sinergia con diversi enti e coordinatori dei centri regionali per promuovere la massima prevenzione nelle donne e presentare il progetto di due centri Hub presso gli ospedali Garibaldi di Catania e Civico di Palermo. “Oggi diamo attuazione a un provvedimento legislativo- informa Ruggero Razza- che ha avuto come primi firmatari gli onorevoli Lantieri e D’Agostino. Mettiamo in rete tante attività e cerchiamo di raccontarlo con un piano di formazione condiviso con l’assessore Lagalla. Attuare la legge significa anche tenere in considerazione l’idea che per interventi di altissima specializzazione c’è la nostra Regione e non bisogna per forza andare altrove”.

Prevenzione nelle scuole

La sensibilizzazione deve partire dagli istituti scolastici, dove si formano le coscienze del futuro. È importante, pertanto, porre l’accento sugli effetti di questa malattia femminile, responsabile di sogni innaverabili. Per quanto non esista un percorso preventivo nella cura della patologia conoscere per tempo il linguaggio del proprio corpo aiuta a prevenire.

G.G.