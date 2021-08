Report Fondazione Gimbe: peggiora la situazione Covid in Sicilia

Lo spettro della zona gialla avanza in Sicilia: a sostenere questa ormai sempre più vicina possibilità sia il bollettino giornaliero che fino a ieri segnala 808 nuovi positivi e 6 decessi in appena 24h sia l’ultimo report della Fondazione Gimbe.

Il monitoraggio rileva come nella settimana tra il 28 luglio ed il 3 agosto sull’Isola si registri una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (241) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (27%) rispetto alla settimana precedente. Ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19 ma con la più alta percentuale di ricoveri ordinari (11%)