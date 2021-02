Regione Siciliana in gestione provvisoria: garantiti soltanto gli stipendi

Con l’esercizio provvisorio in scadenza (28 febbraio), alla Regione scatta la gestione provvisoria. A ore saranno bloccati i pagamenti, salvo quelli obbligatori come gli stipendi al personale, come disposto dalla Ragioneria generale.

Per sbloccare la spesa bisognerà attendere l’approvazione del bilancio 2021, al momento all’esame della commissione Bilancio dell’Ars.

E.G.