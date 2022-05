Domani, 17 maggio, al via le prove scritte per il primo dei sette profili a concorso per il reclutamento dei 100 funzionari da assumere per il ricambio generazionale della Regione Siciliana.

Appuntamento con i test digitali per i 9.118 candidati ai 22 posti di funzionario amministrativo, categoria D.

Complessivamente sono 23.043 i candidati che dal 17 al 24 maggio si metteranno alla prova con i test per le selezioni del concorso ricambio generazionale.

La prova scritta del concorso pubblico, si svolgerà in due sessioni giornaliere, con convocazione alle ore 10 (sessione mattino) e alle ore 15 (sessione pomeriggio) nelle tre sedi: Palermo (Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea), Catania (Palaghiaccio di viale Kennedy) e Siracusa (Centro Fiera del Sud di viale Epipoli).

Previsti in tutto 9.118 candidati, di cui 4.728 attesi (suddivisi in due sessioni) a Palermo provenienti dalle province di Palermo, Trapani e Agrigento, 2.428 candidati svolgeranno le prove a Catania, provenienti dalla provincia etnea e da Messina, e 1.962 a Siracusa appartenenti alle province di Siracusa, Enna, Caltanissetta, Ragusa e nelle altre regioni italiane o paesi esteri.

Calendario esami

Ai test (60 quiz sulle materie d’esame) andranno domani martedì 17 maggio i candidati per i 22 funzionari amministrativi.

Da mercoledì 18 maggio prove a Palermo per gli aspiranti 8 funzionari avvocati (3.237 candidati), il 19 maggio per i 24 funzionari tecnici (3.946), il 20 maggio sessione unica per i 5 funzionari di controllo di gestione (1.282) e i 18 funzionari economico finanziari (1.872).

Il 24 maggio quelli per gli 11 funzionari dei sistemi informativi e tecnologici (1.971) e i 12 funzionari tecnici per tutela del territorio e sviluppo (1.617). Le prove scritte in modalità digitale si svolgeranno nell'area concorsuale allestita con le Tendostrutture in via Lanza di Scalea nei pressi del centro commerciale secondo il calendario prefissato.