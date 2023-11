Dall’8 dicembre, il Palaghiaccio di Catania ospiterà Real Bodies Exhibition. La mostra che ha suscitato interesse in ogni luogo in cui è stata presentata, soprattutto da parte di studenti di ogni ordine e grado. Organizzato da Venice Exhibition, questo evento regalerà ai suoi visitatori un’opportunità per esplorare il corpo umano. Quest’ultimo, con le sue domande profonde su chi siamo e come funzioniamo, rappresenta un mistero che affascina l’umanità da sempre.

Tuttavia, la maggior parte sa poco sulle meraviglie e le complessità che si celano dentro di noi. La mostra guiderà i visitatori in un viaggio attraverso dieci esperienze legate al nostro corpo, dalle grandi transizioni della vita ai meccanismi che lo governano, passando per le malattie, le trasformazioni e il futuro del corpo umano. Questa esposizione ha obiettivi chiari: dimostrare che il cambiamento è essenziale per l’essenza umana, educare sul legame evoluzionistico con altre forme di vita, sensibilizzare sul controllo della salute e sulle conseguenze delle dipendenze, diffondere le ultime ricerche scientifiche e ispirare le giovani menti a intraprendere carriere scientifiche.

Real Bodies si presenta come un’esperienza coinvolgente, divisa in tre tipologie: esperienza didattica, fisica e virtuale, in modo che il visitatore possa interagire direttamente con il contenuto della mostra. Una sezione speciale, L’Anatomia di Leonardo da Vinci, permetterà di confrontare i disegni di Leonardo con preparati anatomici reali, rivelando le sue profonde intuizioni scientifiche. I visitatori potranno inoltre esaminare da vicino una vasta collezione di corpi plastinati, fossili che tracciano l’evoluzione della vita, reperti archeologici legati alla storia della medicina e dispositivi medici di nuova generazione. Gli strumenti di realtà virtuale arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori.