Ray Charles, quando gospel e blues cambiarono pelle

Dal gospel al blues, dal rhythm and blues al soul, Ray Charles ha attraversato generi e confini costruendo un linguaggio musicale capace di parlare a pubblici diversi. Una voce inconfondibile, nata dall’incontro tra tradizione e sperimentazione

Prima della fama

Prima di diventare il “Genio del Soul”, Ray Charles dovette imparare a costruire il proprio percorso lontano dalle certezze.

Nato ad Albany, in Georgia, e cresciuto in Florida, perse la vista durante l’infanzia a causa del glaucoma. Studiò musica alla St. Augustine School for the Deaf and Blind, dove sviluppò una formazione che avrebbe messo insieme pianoforte, canto e diversi linguaggi musicali. Il gospel della sua educazione religiosa si sarebbe incontrato negli anni con il blues, il jazz e il rhythm and blues.

A quindici anni rimase orfano e iniziò a mantenersi suonando. Nel 1947 lasciò la Florida e si trasferì a Seattle, deciso a costruire una carriera musicale propria.

Quando il gospel incontrò il blues

La svolta arrivò quando Ray Charles iniziò a trovare una voce personale, lontana dai modelli che aveva seguito agli esordi.

Negli anni Cinquanta, durante il periodo con Atlantic Records, portò nella stessa musica la forza emotiva del gospel e la sensualità del blues, contribuendo alla nascita di quel linguaggio che sarebbe stato identificato come soul. Il suo stile rompeva anche il confine tra musica sacra e musica profana, trasformando influenze diverse in qualcosa di nuovo.

I Got a Woman fu tra i brani che segnarono questa trasformazione, mentre What’d I Say divenne il suo primo grande successo da un milione di copie.

Una voce senza confini

Ray Charles, però, non rimase legato a un solo genere.

Il suo percorso attraversò jazz, pop, blues, gospel e country, fino ad arrivare a interpretazioni capaci di portare la sua voce anche dentro repertori lontani dalle sue origini. Nel 1962 pubblicò Modern Sounds in Country and Western Music, un album che mise in dialogo la sua sensibilità soul con la musica country e che contribuì ad allargare ulteriormente il suo pubblico.

Da quella stagione arrivarono anche brani destinati a diventare parte della memoria musicale internazionale, come Georgia on My Mind, Hit the Road Jack e I Can’t Stop Loving You.

Oltre il personaggio

La sua immagine pubblica finì spesso per essere associata alla figura del musicista non vedente capace di superare ogni ostacolo. Ma ridurre Ray Charles alla sua cecità significherebbe perdere di vista l’aspetto più importante della sua storia.

La sua forza non stava soltanto nella capacità di affrontare una condizione personale difficile, ma nella libertà con cui seppe muoversi tra linguaggi diversi, senza accettare confini rigidi tra generi musicali.

Pianista, cantante, compositore e arrangiatore, Charles costruì una carriera nella quale la curiosità musicale ebbe un ruolo centrale. Il suo repertorio continuò ad allargarsi, dal jazz alla musica popolare americana, fino alle interpretazioni di brani dei Beatles e alla musica da spettacolo.

Il Genio del Soul

Il soprannome con cui sarebbe rimasto conosciuto racconta soltanto una parte della sua storia.

Ray Charles fu infatti tra gli artisti che contribuirono a definire il soul prima ancora che il genere assumesse una propria identità compiuta. La sua musica mise insieme tradizioni differenti e aprì una strada che sarebbe stata percorsa da generazioni di artisti.

Nel 1986 arrivò anche l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, a conferma di un percorso che aveva ormai superato i confini del rhythm and blues e del soul.

Una musica ancora riconoscibile

Ray Charles morì il 10 giugno 2004, ma il suo modo di cantare e suonare continua a essere riconoscibile ancora oggi.

Non soltanto per i grandi successi, ma per quella capacità di tenere insieme mondi apparentemente lontani. Il gospel e il blues, il jazz e il country, la musica sacra e quella popolare entrarono nella sua voce senza perdere la propria identità, dimostrando che la musica non ha bisogno di confini quando trova una voce capace di attraversarli.

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