Rapina un negozio con coltello a Tremestieri Etneo ma viene bloccato ed arrestato anche grazie alla reazione dei proprietari.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza di reato un 33enne di Aci Catena poiché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.

– I FATTI –

Nel primo pomeriggio di ieri un cittadino ha avvertito il numero unico per le emergenze riferendo di una rapina in corso in una merceria di Tremestieri Etneo. Il furto stava avendo luogo ad opera di un uomo, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe ingaggiato una colluttazione con il 57enne titolare del negozio.

Sul posto, oltre l’equipaggio della gazzella, si è rivelato importante l’aiuto di una guardia giurata che ha loro indicato il presunto autore del reato. L’uomo, autore della rapina scarsamente elaborata, si trovava malconcio e dolorante in terra come il titolare dell’attività commerciale per i postumi della colluttazione.

I militari hanno pertanto acquisito il filmato del sistema di videosorveglianza del negozio appurando che l’uomo, con il volto parzialmente travisato da una mascherina chirurgica, avrebbe brandito un coltello a serramanico tentando di rapinare la moglie 57enne del titolare.

La donna trovandosi alla cassa e tutt’altro che decisa a sottostare alle sue pretese, avrebbe però reagito fisicamente. Il rapinatore si è visto dunque attaccato dalla donna poi spalleggiata dal marito nel frattempo accorso in suo aiuto.

Rinvenuto sul luogo dai militari un coltello a serramanico e 3 banconote da 10 euro di cui si era già impadronito il malvivente. Il ladro a causa della colluttazione ha riportato un’insufficienza respiratoria ed una ferita lacero contusa alla mano destra.

Il proprietario del negozio invece ha riportato lesioni varie giudicate guaribili in dieci giorni

Disposti per conto dell’Autorità Giudiziaria gli arresti domiciliari per il 33enne.