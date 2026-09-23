Le bellezze di Sicilia incontrano le auto d’epoca: tutto pronto per la nuova edizione del Raid dell’Etna

Un folto gruppo di equipaggi a bordo di auto d’epoca pronto a sbarcare in Sicilia, alla scoperta di bellezze naturali e storiche: l’edizione 2026 del Raid dell’Etna – Trofeo Eberhard & Co. è alle porte, con il suo immancabile fascino e appeal per i partecipanti e per chi vedrà passare la carovana di vetture.

La presentazione del corposo programma – che vedrà protagonista buona parte dell’intera Sicilia, in un percorso di oltre mille chilometri – si terrà nel corso di una conferenza stampa il prossimo venerdì 25 settembre. I lavori si apriranno alle ore 11,00 nella sede della Presidenza ARS in via Etnea 73 a Catania.

Aprirà la seduta il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, seguiranno gli interventi degli organizzatori della manifestazione, Stefano Consoli e Giovanni Spina, che illustreranno le novità di quest’anno.