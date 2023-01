Figli, genitori, insegnati. Ma quanto sono ancora validi i ruoli con i social? Si piò ancora parlare di guide e gerarchie?

“Ma lo fanno anche gli altri”, forse è questa la frase da sempre più comune tra gli adolescenti. Quando ad un ragazzo o ad una ragazza i genitori vietano qualcosa, scatta subito la frase di convincimento. Se lo fanno tutti potranno mai essere diversi i nostri figli? Ecco qui subentrare il genitore educatore. Colui il quale è tenuto ad imporre regole che prescindono da cosa fare gli altri.

Questo è il modo in cui siamo cresciuti più o meno tutti. Ma cosa succede oggi? Quanto riescono ancora ad essere educatori i genitori? Esistono ancora dei ruoli?

Nell’epoca dei reels, dei trends, dei likes, delle tendenze, dei filtri, dei TikTok, che ruolo hanno i genitori? E le mamme sono davvero ancora un buon esempio?

E’ il momento delle boomer, delle mamme alla ribalta, delle mamme alla conquista dei social. In uno spazio come TikTok dove i video riescono a diventare virali e raggiungere milioni di utenti, che impatto ha lo “sbarco delle mamme”?

E’ delle ultime settimane un nuovo trend che, ahimè, evidenzia un problema sociale legato appunto ai ruoli.

In questi reels diventati virali le mamme si mostrano in una prima fase mentre indossano i loro abiti di tutti i giorni per apparire in una seconda fase mentre indossano gli abiti delle figlie. Non abiti scolastici, castigati, coprenti. Non sono gli abiti delle ragazzine anni 80/90 che indossano pantaloni a zampa e al massimo facevano intravedere l’ombelico. Si chiama “turning my mom into me” ed è una vera e propria piaga sociale.

Ma dove sono finite le mamme che dicevano “questa gonna è troppo corta, vai a cambiarti”?

Minigonne, paillettes, top. Che siate belle, giovani e ancora in forma è solo un vantaggio. Ma vogliamo anche dirlo che c’è un’età per tutto? Ma soprattutto quando non si deve superare il limite ed evitare di non essere un esempio ma qualcosa/qualcuno di cui vergognarsi?

Le mamme su TikTok nei panni delle figlie sono forse peggio delle mamme che mandano tutto il giorno messaggi nel gruppo della scuola?