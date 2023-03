Provvedere alle persone che amiamo con un gesto speciale d’amore. Potrebbe essere questo il senso più profondo di LOVIA, l’assicurazione che in caso di prematura scomparsa offre alle persone che ami un capitale importante con cui dare continuità ai sogni e ai progetti condivisi con loro. Una scelta responsabile, per salvaguardare il loro tenore di vita.

L’argomento è moralmente impegnativo, infatti sentimenti come la coscienza, l’amore e l’affetto per i familiari sono le forze motrici di questo investimento.

Cosa succede tecnicamente?

La persona assicurata decide di beneficiare ai suoi cari un capitale, e, nel momento in cui sottoscrive il contratto ovvero la polizza, decide chi saranno coloro che ne trarranno il beneficio in caso di premorienza.

Perché scegliere Lovia?

È un gesto altruistico che dà ai tuoi cari la possibilità di poter contare su un aiuto concreto e di avere la serenità economica necessaria a riorganizzare la propria quotidianità. E poi, puoi detrarre fiscalmente il 19% del premio.

Un gesto d’amore davvero importante e anche vantaggioso che possiamo tradurre in tre aspetti:

Capitale disponibile

In caso di premorienza, il capitale liquidato ai beneficiari non è soggetto a tassazione, non rientra nell’asse ereditario, né nel reddito imponibile ai fini IRPEF, è impignorabile e insequestrabile

Libertà di scelta

Scegli liberamente il capitale da assicurare, la durata della protezione e chi proteggere: i tuoi familiari o altre persone a te care. Nel tempo potrai modificare la scelta dei beneficiari.

Capitale aggiuntivo

Con l’attivazione dell’Opzione Infortuni, il capitale assicurato viene raddoppiato in caso di decesso causato da infortunio, e triplicato se è determinato da un incidente stradale, una scelta particolarmente indicata per chi è spesso alla guida.

Inoltre, Lovia Decrescente è ancora più conveniente: sino a 400.000,00 euro di capitale assicurato, infatti, non è necessario effettuare visite mediche: per i clienti che, prima della sottoscrizione, scelgono, invece, di sottoporsi a un checkup up medico dal quale risulti il buono stato di salute, si può elevare il capitale ed eliminare ogni carenza.

Questa soluzione è adatta a chi ha un impegno finanziario che decresce nel tempo, come ad esempio un mutuo sulla casa. Lovia Decrescente inoltre costa meno perché il capitale assicurato si riduce nel tempo, e la somma liquidata potrebbe aiutare gli eredi a restituire parte del debito residuo.

Per quanto tempo un cliente deve proteggere i suoi cari?

La risposta dipende dal cliente: c’è chi vorrà garantire stabilità economica fino al compimento dei 18 anni, chi fino ad un’età corrispondente alla fine dell’università (25 anni e oltre) e chi infine, leggendo le statistiche ISTAT, si renderà conto che l’età della “piena” indipendenza economica è intorno ai 32 anni per le ragazze, quando si sposano e/o hanno il primo figlio e intorno ai 36 anni per i ragazzi.

Quando si è in coppia?

Quando si è in due, il tempo della protezione dal rischio premorienza è più semplice da valutare: si tratta di decidere quanti anni di serenità economica si vogliono “regalare” all’altra persona. C’è chi potrebbe pensare fino all’età della pensione. Oppure ad una durata “rotonda”, come dieci o venti anni. Ci saranno clienti che sorridendo diranno “un anno basta e avanza” e altri che istintivamente risponderanno “il più a lungo possibile”.

Il principio di base è simile a quello visto per i figli: dare anni di sicurezza economica sufficienti per poter prendere in mano le redini economiche della propria vita.

Quando si è da soli?

Essere da soli non significa necessariamente non avere responsabilità verso altre persone: ci potrebbero essere dei genitori anziani oppure dei fratelli, sorelle o nipoti. O più in generale ci potrebbero essere delle persone che sentirebbero l’impatto del venir meno della persona.

Conveniente per molti aspetti un’assicurazione sulla vita può, dunque, agevolare molto i familiari in vita o la quotidianità in generale.

Questa può rappresentare una tutela utile sia per il futuro dei propri cari, sia una forma di investimento, della quale poter usufruire in prima persona. Del resto un cambiamento improvviso potrebbe compromettere fortemente lo stile di vita dei propri cari.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito www.giardinellaassicurazioni.it.